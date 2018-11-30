Дубль екс-футболіста "Динамо" допоміг "Бешикташу" виграти у матчі Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада УНН. У зустрічі 5-го туру групової стадії Ліги Європи команда двох колишніх футболістів київського “Динамо” — “Бешикташ” протистояла датському ФК “Сарпсборг”, повідомляє кореспондент УНН.
На старті зустрічі датчани забили двічі і довгий час вигравали 2:0 до 62 хвилини, поки не відзначився колишній футболіст УПЛ Джермейн Ленс. Нідерландець майже поцілив у дальню “дев’ятку”. На 90 хвилині Ленс перекинув м’яч через голкіпера та встановив рахунок до 3:2.
Примітно, що Ленс також віддав результативний пас на Вагнера Лава.
Додамо, що в іншій грі квартету І “Генк” Руслана Маліновського розписав мирову із “Мальме” 2:2. Наразі “Генк” лідирує" з 8 очками, “Бешикташ” відстає на 1.