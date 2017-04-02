Дубль А.Ярмоленко помог "Динамо" победить "Александрию"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. В Александрии завершился матч 23-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором киевское "Динамо" обыграло "Александрию", передает УНН.
Матч завершился со счетом 1: 4. Хозяева поля активно начали матч и уже на второй минуте открыли счет. Пономарь сбросил мяч под удар Владиславу Огыри который точно пробил в ближний верхний угол.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Воспитанник "Динамо" Е.Чумак продолжит карьеру в Беларуси
Впрочем, киевляне быстро выровняли игру, а после перерыва сравняли счет и забили еще три гола. На 59-й минуте Андрей Ярмоленко по флангу вошел в штрафную и после серии финтов прострелил, где Артем Беседин сыграл на опережение и отправил мяч в ворота.
Через 7 минут, А.Ярмоленко нанес плотный удар метров с 20-ти и Новак в прыжке отбил. Мяч отскочил к Денису Гармашу, который принял мяч, подработал и низом из-под защитника пробил точно в дальний угол.
На 84-й минуте А.Ярмоленко отличился сам, забив третий гол "Динамо". Денис Гармаш отобрал мяч у Бондаренко перед штрафной и вывел А.Ярмоленко один на один с Новаком. Динамовец хладнокровно обыграл голкипера, на замахе убрал защитника и закатил мяч в пустые ворота.
Отметим, что уже в добавленное арбитром время, А.Ярмоленко реализовал пенальти, сделав дубль. Таким образом, "Динамо" набрало 49 очков, оторвавшись от луганской "Зари" на 9 баллов, которой сегодня принадлежит матч с донецким "Шахтером". В "Александрии" осталось 33 балла и пятое место в таблице.