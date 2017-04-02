Дубль А.Ярмоленка допоміг "Динамо" здолати "Олександрію"

Матч завершився з рахунком 1:4. Господарі поля активно розпочали матч і вже на 2-ій хвилині відкрили рахунок. Пономар скинув м'яч під удар Владиславу Огирі який точно пробив у ближній верхній кут.

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Втім, кияни швидко вирівняли гру, а після перерви зрівняли рахунок і забили ще три голи. На 59-й хвилині Андрій Ярмоленко по флангу увійшов у штрафну і після серії фінтів зробив простріл, де Артем Бесєдін зіграв на випередження й відправив м'яч у ворота.

Через 7 хвилин, А.Ярмоленко завдав щільний удар метрів з 20-ти і Новак в стрибку відбив. М'яч відскочив до Дениса Гармаша, який прийняв м'яч, підробив і низом з-під захисника пробив точно в дальній кут.

На 84-й хвилині А.Ярмоленко відзначився сам, забивши третій гол "Динамо". Денис Гармаш відібрав м'яч у Бондаренко перед штрафною і вивів А.Ярмоленка один на один з Новаком. Динамівець холоднокровно обіграв голкіпера, на замаху прибрав захисника і закотив м'яч у порожні ворота.

Зазначимо, що вже у доданий арбітром час, А.Ярмоленко реалізував пенальті, зробивши дубль. Таким чином, "Динамо" набрало 49 очок, відірвавшись від луганської "Зорі" на 9 балів, якій сьогодні належить матч з донецьким "Шахтарем". В "Олександрії" залишилося 33 бали і 5-е місце в таблиці.