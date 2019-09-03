Дубинский рассказал, когда уместно будет снять неприкосновенность с Зеленского

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 112319 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 122981 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 114510 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 120465 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 125563 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 151017 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150606 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140705 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 195390 просмотра

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116857 просмотра

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Дубинский рассказал, когда уместно будет снять неприкосновенность с Зеленского

Дубинский рассказал, когда уместно будет снять неприкосновенность с Зеленского

Киев  •  УНН

 • 16171 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Вопрос о снятии неприкосновенности с Президента Украины Владимира Зеленского может быть решен после того, как состоятся громкие дела и посадки, изменения директоров ГБР и НАБУ. Об этом депутат "Слуги народа" Александр Дубинский рассказал журналистам, передает УНН.

"Я думаю этот вопрос должен быть решен, но чуть позже. Сначала должно быть установлено новое самоуправление, о котором говорит Президент, приняты решения, которые позволят отменить всю полноту власти, это уже происходит. Состоятся уголовные дела, пасадки, изменения директоров ГБР и НАБУ, после этого можно снимать, я считаю, неприкосновенность с президента", - сказал Дубинский отвечая на вопрос ожидает ли он, что с Президента будут снимать неприкосновенность.

Напомним, Рада поддержала снятие неприкосновенности с нардепов.

Как сообщал УНН, снятие неприкосновенности не поддержала только "ОПЗЖ".

Украинские Национальные Новости

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