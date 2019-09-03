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Дубінський розповів, коли доречно буде зняти недоторканність з Зеленського

Дубінський розповів, коли доречно буде зняти недоторканність з Зеленського

Київ • УНН

 • 16178 перегляди

КИЇВ. 3 вересня. УНН. Питання щодо зняття недоторканності з Президента України Володимира Зеленського може бути вирішене після того, як відбудуться гучні справи та посадки, зміни директорів ДБР та НАБУ. Про це депутат “Слуги народу” Олександр Дубінський розповів журналістам, передає УНН.

"Я думаю це питання має бути вирішене, але трохи пізніше. Спочатку має бути встановлене нове самоврядування про яке каже Президент, прийняті рішення, які дозволять скасувати всю повноту влади, це вже відбувається. Відбудуться гучні кримінальні справи, пасадки, зміни директорів ДБР та НАБУ, після цього можна знімати, я вважаю недоторканність з Президента", - сказав Дубінський відповідаючи на питання чи очікує він, що з Президента будуть знімати недоторканність.

Нагадаємо, Рада підтримала зняття недоторканності з нардепів.

Як повідомляв УНН, зняття недоторканності не підтримала лише "ОПЗЖ".

Українські Національні Новини

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