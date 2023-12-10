Дубинский согласился на прохождение полиграфа, чтобы доказать якобы свое избиение в СИЗО
Киев • УНН
Александр Дубинский, арестованный по обвинению в государственной измене, дал согласие на проверку на полиграфе, чтобы подтвердить свое заявление об избиении в СИЗО, сообщают его адвокаты. Он настаивает на использовании полиграфа НАБУ.
Народный депутат Александр Дубинский, который находится под арестом по подозрению в госизмене, согласился пройти полиграф, чтобы доказать якобы свое избиение в СИЗО. Об этом адвокаты депутата сообщили на канале его Telegram-канале, пишет УНН.
Детали
Как сообщили адвокаты Дубинского, следователи внутренней службы Лукьяновского СИЗО предложили Дубинскому пройти полиграф.
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В своем заявлении Дубинский дал согласие на прохождение полиграфа, но исключительно на "полиграфе, который находится в пользовании НАБУ".
Напомним
Печерский районный суд Киева отправил нардепа Александра Дубинского, которого подозревают в государственной измене под стражу до 12 января 2024 года. года. Перед заседанием он заявил, что у него сломано 10 и 11 ребро с левой стороны. стороны. Ранее нардеп заявил о якобы избиении в СИЗО. В то же время в полиции Киева и Киевском следственном изоляторе не подтвердили факт избиения после проверки.
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Дубинский согласился на прохождение полиграфа, чтобы доказать якобы свое избиение в СИЗО
Александр Дубинский, арестованный по обвинению в государственной измене, дал согласие на проверку на полиграфе, чтобы подтвердить свое заявление об избиении в СИЗО, сообщают его адвокаты. Он настаивает на использовании полиграфа НАБУ.
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