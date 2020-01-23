Дубилет озвучил распределение населения Украины по возрасту и полу
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Среди имеющегося населения Украины большинство - основного трудоспособного возраста. Кроме того, в стране больше женщин, чем мужчин. Об этом сегодня сказал министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет во время пресс-конференции по результатам оценки численности населения Украины, передает корреспондент УНН.
"Информация о распределении по возрасту: детей у нас 15%, ранний трудоспособный возраст 15-24 - это почти 10%, основной трудоспособный возраст - 44%, зрелый трудоспособный возраст - 14%, и пожилые люди, старше 65 лет - это 6 млн людей", - сказал министр.
Позже он написал у себя в Telegram, что "распределение по полу: 20,01 млн женщин, 17,28 мужчин".
Напомним, Дмитрий Дубилет сообщил, что численность населения города Киева составляет 3,7 млн человек.