Дубилет озвучил распределение населения Украины по возрасту и полу

"Информация о распределении по возрасту: детей у нас 15%, ранний трудоспособный возраст 15-24 - это почти 10%, основной трудоспособный возраст - 44%, зрелый трудоспособный возраст - 14%, и пожилые люди, старше 65 лет - это 6 млн людей", - сказал министр.

Позже он написал у себя в Telegram, что "распределение по полу: 20,01 млн женщин, 17,28 мужчин".

Напомним, Дмитрий Дубилет сообщил, что численность населения города Киева составляет 3,7 млн человек.