Дубілет озвучив розподіл населення України за віком і статтю
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Серед наявного населення України більшість – основного працездатного віку. Крім того, в країні більше жінок, аніж чоловіків. Про це сьогодні сказав міністр Кабінету Міністрів України Дмитро Дубілет під час пресконференції щодо результатів оцінки чисельності наявного населення України, передає кореспондент УНН.
"Інформація про розподіл по віку: дітей у нас 15%, ранній працездатний вік 15-24 – це майже 10%, основний працездатний вік – 44%, зрілий працездатний вік – 14%, і літні люди, від 65 років – це 6 млн людей", - сказав міністр.
Пізніше він написав у себе в Telegram, що "розподіл за статтю: 20,01 млн жінок, 17,28 млн чоловіків".
Нагадаємо, Дмитро Дубілет повідомив, що чисельність наявного населення міста Київ складає 3,7 млн осіб.