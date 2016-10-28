ДТП с участием скорой произошло в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Произошло ДТП на перекрестке улиц Кировоградская и Лобановского, передает УНН со ссылкой на dtp.kiev.ua.
Сообщается, что автомобиль Рено двигаясь с улицы Кировоградская проигнорировал спецсигнал скорой помощи, которая двигалась по улице Лобановского, в результате чего произошло столкновение.
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На месте происшествия работает четыре экипажа полиции и следственно-оперативная группа.