ДТП с участием скорой произошло в Киеве

Сообщается, что автомобиль Рено двигаясь с улицы Кировоградская проигнорировал спецсигнал скорой помощи, которая двигалась по улице Лобановского, в результате чего произошло столкновение.

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На месте происшествия работает четыре экипажа полиции и следственно-оперативная группа.