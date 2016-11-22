ДТП с участием 56 автомобилей произошло в Китае
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. В китайской провинции Шаньси произошло массовое ДТП с участием 56 автомобилей, в результате чего погибли по меньшей мере 17 человек, сообщает УНН со ссылкой на Хinhuanet.
Отмечается, что еще 37 человек получили ранения. Дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе, связывающей Пекин и Куньмин.
Предварительной причиной массовой аварии стал мокрый снег.
В настоящее время власти расследуют причины происшествия.
Как сообщал УНН, шесть человек погибли в американском городе Чаттануга (штат Теннесси) в результате ДТП со школьным автобусом.