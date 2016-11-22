ДТП за участю 56 автомобілів сталася в Китаї
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. У китайській провінції Шаньсі сталася масова ДТП за участю 56 автомобілів, в результаті чого загинули щонайменше 17 осіб, повідомляє УНН з посиланням на Хinhuanet.
Відзначається, що ще 37 осіб отримали поранення. Дорожньо-транспортна пригода сталася на трасі, що зв’язує Пекін і Куньмін.
Попередньою причиною масової аварії став мокрий сніг.
В даний час влада розслідує причини події.
Як повідомляв УНН, шестеро людей загинули в американському місті Чаттануга (штат Теннессі) в результаті ДТП зі шкільним автобусом.