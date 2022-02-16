ДТП с кортежем Ярославского: пропавшие вещдоки “нашлись” в служебном помещении чугуевского морга
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. В служебном помещении чугуевского морга “нашлись” вещественные доказательства по делу смертельного ДТП с кортежем бизнесмена Александра Ярославского после огласки в СМИ. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Национальную полицию.
Детали
В полиции напомнили, что 14 февраля поступила информация о том, что работники Чугуевского морга Харьковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы обнаружили утрату вещественных доказательств по делу ДТП с кортежем Ярославского.
Отмечается, что после огласки в СМИ информации об открытии уголовного производства по факту исчезновения из Чугуевского районного отдела Харьковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы одежды погибшего в ДТП мужчины, все вещи “нашлись” в служебном помещении чугуевского морга.
Цитата
“15 февраля в орган досудебного расследования от руководства Чугуевского районного отдела Харьковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы поступило сообщение об обнаружении указанных вещей. Пакет с одеждой погибшего в ДТП мужчины “нашелся" в служебном помещении. Полицейские немедленно прибыли на место происшествия, а затем отрабатывают записи с камер видеонаблюдения для установления лиц, которые подбросили вещественные доказательства”, — говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что в помещении чугуевского морга продолжается осмотр места происшествия, проводится отбор образцов ДНК из обнаруженных пакета и вещей, существующих папиллярных узоров, а также отпечатков пальцев рук работников Чугуевского районного отдела Харьковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы для установления лиц, причастных к утрате вещественных доказательств.
Дополнение
Министр внутренних дел Денис Монастырский подтвердил, что в деле о ДТП с кортежем Ярославского исчезли вещественные доказательства и добавил, что кто-то очень не хочет нести ответственность.
Контекст
ДТП с кортежем Александра Ярославского произошла 9 февраля вечером на автодороге “Киев-Харьков-Довжанский”. По факту ДТП полицейские открыли уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Предварительно полицейские уже установили, что 9 февраля около 22:55 в районе 534 км автодороги “Киев-Харьков-Довжанский”, неустановленный автомобиль, который двигался со стороны города Чугуев в направлении Харькова, совершил наезд на пешехода — мужчину. В результате ДТП пешеход погиб.
Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) и по ч. 3 ст. 135 (Оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины.
Однако, вечером 10 февраля, стало известно о попытке фальсификации уголовного производства. Министр внутренних дел Монастырский уволил начальника полиции Харьковской области. Расследование продолжается.
Как сообщал УНН, с мужчины, который пытался взять на себя вину в совершении ДТП, уже сняты обвинения в его совершении. Однако, в отношении него открыто уголовное производство за введение следствия в заблуждение — лжесвидетельство.