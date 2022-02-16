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ДТП з кортежем Ярославського: зниклі речові докази “знайшлися” у службовому приміщенні чугуївського моргу

ДТП з кортежем Ярославського: зниклі речові докази “знайшлися” у службовому приміщенні чугуївського моргу

Київ • УНН

 • 19631 перегляди

КИЇВ. 16 лютого. УНН. У службовому приміщенні чугуївського моргу “знайшлися” речові докази по справі смертельної ДТП з кортежем бізнесмена Олександра Ярославського після розголосу у ЗМІ. Про це УНН повідомляє з посиланням на Національну поліцію.

Деталі

В поліції нагадали, що 14 лютого надійшла інформація про те, що працівники Чугуївського моргу Харківського обласного бюро судово-медичної експертизи виявили втрату речових доказів у справі ДТП з кортежем Ярославського.

Зауважується, що після розголосу у ЗМІ інформації про відкриття кримінального провадження за фактом зникнення з Чугуївського районного відділу Харківського обласного бюро судово-медичної експертизи одягу загиблого в автопригоді чоловіка, усі речі “знайшлися” у службовому приміщенні чугуївського моргу.

Цитата

“15 лютого до органу досудового розслідування від керівництва Чугуївського районного відділу Харківського обласного бюро судово-медичної експертизи надійшло повідомлення про виявлення вказаних речей. Пакет із одягом загиблого у ДТП чоловіка „знайшовся“ у службовому приміщенні. Поліцейські негайно прибули на місце події, а відтак відпрацьовують записи з камер відеоспостереження для встановлення осіб, які підкинули речові докази”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Зазначається, що у приміщенні чугуївського моргу триває огляд місця події, проводяться відібрання зразків ДНК з виявлених пакету та речей, наявних папілярних візерунків, а також відбитків пальців рук працівників Чугуївського районного відділу Харківського обласного бюро судово-медичної експертизи для встановлення осіб, причетних до втрати речових доказів.

Доповнення

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський підтвердив, що у справі ДТП з кортежем Ярославського зникли речові докази та додав, що хтось дуже не хоче нести відповідальність.

Контекст

ДТП з кортежем Олександра Ярославського сталася 9 лютого ввечері на автодорозі “Київ-Харків-Довжанський”. За фактом ДТП поліцейські відкрили кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України та встановлюють всі обставини події.

Попередньо поліцейські вже встановили, що 9 лютого близько 22:55 в районі 534 км автодороги “Київ-Харків-Довжанський”, невстановлений автомобіль, який рухався з боку міста Чугуїв у напрямку Харкова, скоїв наїзд на пішохода — чоловіка. В результаті ДТП пішохід загинув.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) та за ч.3 ст. 135 (Залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України.

Однак, ввечері 10 лютого, стало відомо про спробу фальсифікації кримінального провадження. Міністр внутрішніх справ Монастирський звільнив начальника поліції Харківської області. Розслідування триває.

Як повідомляв УНН, з чоловіка, який намагався взяти на себе провину у скоєнні ДТП, вже знято звинувачення у його скоєнні. Однак, стосовно нього відкрито кримінальне провадження за введення слідства в оману — лжесвідчення.

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