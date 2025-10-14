ДТП в Дагестане: перевернулся грузовик с Росгвардией, двое погибших и 11 раненых
Киев • УНН
В Дагестане перевернулся грузовик с сотрудниками Росгвардии. Два человека погибли, еще 11 получили ранения и госпитализированы. На месте работают медики и экстренные службы, обстоятельства аварии выясняются, пишет УНН со ссылкой на росСМИ.
"Сегодня около 15:00 в Унцукульском районе перевернулся грузовик. По данным, внутри находились сотрудники Росгвардии. Двое из них скончались на месте, еще 11 госпитализированы", - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте аварии работают соответствующие службы, причины ДТП устанавливаются.
Ранее УНН писал, что в Дагестане, особенно в Махачкале, фиксируется новая волна скрытой мобилизации, во время которой полицейские патрули проводят массовые проверки и задерживают молодых мужчин. Задержанных немедленно отправляют в военкоматы для постановки на учет или отправки на сборные пункты.