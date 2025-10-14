ДТП у Дагестані: перекинулась вантажівка з Росгвардією, двоє загиблих та 11 поранених
Київ • УНН
У Дагестані перекинулася вантажівка зі співробітниками Росгвардії. Двоє людей загинули, ще 11 отримали поранення та госпіталізовані. На місці працюють медики та екстрені служби, обставини аварії з’ясовуються, пише УНН із посиланням на росЗМІ.
"Сьогодні близько 15:00 в Унцукульському районі перекинулася вантажівка. За даними, усередині знаходилися співробітники Росгвардії. Двоє з них померли на місці, ще 11 госпіталізовано", - ідеться у повідомленні. Зазначається, що на місці аварії працюють відповідні служби, причини ДТП встановлюються.
Раніше УНН писав, що у Дагестані, особливо в Махачкалі, фіксується нова хвиля прихованої мобілізації, під час якої поліцейські патрулі проводять масові перевірки та затримують молодих чоловіків. Затриманих негайно відправляють до військкоматів для постановки на облік або відправлення на збірні пункти.