ДТП в центре Харькова: суд перенесли из-за отсутствия Зайцевой и адвокатов

Так, все участники судебного процесса высказались, что судебное заседание без Зайцевой и ее защитников проводить невозможно.

Кроме того, адвокат подозреваемой Елены Зайцевой Юлия Козырь попросила суд получить документацию не только из СИЗО по состоянию здоровья Зайцевой, но и со "скорой помощи", бригады, которые осматривали и оказывали медицинскую помощь обвиняемой 9 октября и сегодня, 16 октября.

Учитывая отсутствие обвиняемой и защитников в судебном заседании объявили перерыв до 24 октября.

Напомним, во время сегодняшнего судебного заседания адвокат Зайцевой настояла на госпитализации своей подзащитной. Суд принял решение объявить перерыв в заседании и вызвать Зайцевой "скорую" в связи с ее состоянием здоровья.

Как сообщал УНН, резонансное ДТП произошло в прошлом году 18 октября в Харькове. Тогда внедорожники под управлением Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова. После столкновения Lexus Зайцевой выбросило на пешеходов, в результате чего погибли шесть человек.

Еще один фигурант ДТП Геннадий Дронов уже рассказал свою версию событий. Так, он заявил, что не признает свою вину. При этом, Дронов отметил, что не помнит механизма ДТП.