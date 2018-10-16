ДТП у центрі Харкова: суд перенесли через відсутність Зайцевої та адвокатів

Так, усі учасники судового процесу висловилися, що судове засідання без Зайцевої та її захисників проводити неможливо.

Крім того, адвокат підозрюваної Олени Зайцевої Юлія Козирь попросила суд отримати документацію не тільки з СІЗО щодо стану здоров'я Зайцевої, а ще й зі "швидкої допомоги", бригади, які оглядали та надавали медичну допомогу обвинуваченій 9 жовтня і сьогодні, 16 жовтня.

Враховуючи відсутність обвинуваченої та захисників, у судовому засіданні оголосили перерва до 24 жовтня.

Нагадаємо, під час сьогоднішнього судового засідання адвокат Зайцевої наполягла на госпіталізації своєї підзахисної. Суд ухвалив рішення оголосити перерву у засіданні та викликати Зайцевій "швидку" у зв'язку з її станом здоров'я.

Як повідомляв УНН, резонансна ДТП сталася торік 18 жовтня у Харкові. Тоді позашляховики під керуванням Олени Зайцевої та Геннадія Дронова зіткнулися на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова. Після зіткнення Lexus Зайцевої викинуло на пішоходів, у результаті чого загинули шестеро осіб.

Ще один фігурант ДТП Геннадій Дронов вже розповів свою версію подій. Так, він заявив, що не визнає свою провину. При цьому, Дронов зазначив, що не пам'ятає механізму ДТП.