ДТП в Киеве: водителю Hummer объявили еще одну подозрение

"Водителю автомобиля "Hummer", который подозревается в совершении смертельного ДТП на бульваре Леси Украинки, в результате которой погибла 10-летняя девочка, дополнительно объявлено о подозрении по ст. 135 УК Украины (оставление в опасности)", - говорится в сообщении.

Указанное сообщение 25.07.2018 согласовано прокуратурой города Киева и вручено подозреваемому в присутствии его адвоката.

Сейчас действия водителя квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса Украины, а именно по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) и ч. 1 ст. 135 (заведомое оставление без помощи лица) УК Украины.

Напомним, столичная прокуратура подала в суд ходатайство о принудительном отборе образцов крови и волос у водителя автомобиля Hummer, который сбил девочку в центре Киева.