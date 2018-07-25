ДТП в Киеве: водителю Hummer объявили еще одну подозрение
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Водителю Hummer, который насмерть сбил на переходе 10-летнюю девочку, объявили еще одно подозрение по статье "оставление в опасности". Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева, передает УНН.
"Водителю автомобиля "Hummer", который подозревается в совершении смертельного ДТП на бульваре Леси Украинки, в результате которой погибла 10-летняя девочка, дополнительно объявлено о подозрении по ст. 135 УК Украины (оставление в опасности)", - говорится в сообщении.
Указанное сообщение 25.07.2018 согласовано прокуратурой города Киева и вручено подозреваемому в присутствии его адвоката.
Сейчас действия водителя квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса Украины, а именно по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) и ч. 1 ст. 135 (заведомое оставление без помощи лица) УК Украины.
Напомним, столичная прокуратура подала в суд ходатайство о принудительном отборе образцов крови и волос у водителя автомобиля Hummer, который сбил девочку в центре Киева.