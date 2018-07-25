ДТП у Києві: водію Hummer оголосили ще одну підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. Водію Hummer, який насмерть збив на переході 10-річну дівчинку, оголосили ще одну підозру за статтею "залишення у небезпеці". Про це повідомила прес-служба прокуратури міста Києва, передає УНН.
“Водію автомобіля „Hummer“, який підозрюється у вчиненні смертельної ДТП на бульварі Лесі Українки, внаслідок якої загинула 10-річна дівчинка, додатково оголошено про підозру за ст. 135 КК України (залишення у небезпеці)”, — йдеться у повідомленні.
Вказане повідомлення 25.07.2018 погоджено прокуратурою міста Києва та вручено підозрюваному у присутності його адвоката.
Наразі дії водія кваліфіковано за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме за ч. 2 ст. 286 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) та ч. 1 ст. 135 (завідоме залишення без допомоги особи) КК України.
Нагадаємо, столична прокуратура подала до суду клопотання про примусовий відбір зразків крові та волосся у водія автомобіля Hummer, який збив дівчинку у центрі Києва.