ДТП произошло в Хмельницкой области, есть пострадавшие
Киев • УНН
ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 28 июня. УНН. ДТП произошло неподалеку от с. Гуменцы Каменец-Подольского района Хмельницкой области на участке автодороги, которая в народе получила название "тещин язык". Об этом проинформировали в СК ГУНП в Хмельницкой области.
Инцидент произошел с участием автомобилей "Шкода" и "Опель Виваро".
По предварительной информации, есть пострадавшие.
На место происшествия направлены работники полиции и скорая медицинская помощь.
Напомним, как сообщал УНН, задержали виновника ДТП с шестью пострадавшими в Кировограде.