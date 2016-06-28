ДТП произошло в Хмельницкой области, есть пострадавшие

ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 28 июня. УНН. ДТП произошло неподалеку от с. Гуменцы Каменец-Подольского района Хмельницкой области на участке автодороги, которая в народе получила название "тещин язык". Об этом проинформировали в СК ГУНП в Хмельницкой области.