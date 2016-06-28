ДТП сталась на Хмельниччині, є постраждалі
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 28 червня. УНН. ДТП сталась неподалік с. Гуменці Кам'янець-Подільського району на Хмельниччині на ділянці автодороги, яка у народі отримала назву "тещин язик". Про це проінформували у СК ГУНП у Хмельницькій області.
Інцидент стався за участю автомобілів "Шкода" та "Опель Виваро".
За попередньою інформацією, є постраждалі.
На місце події направлені працівники поліці та швидка медична допомога.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, затримали винуватця ДТП з шістьма постраждалими у Кіровограді.