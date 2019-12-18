ДТП спровоцировало задержку трамваев в столице

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"Задерживается движение трамваев №8, 29 по улице Ялтинская, 15 в направлении станции метро "Позняки" по причине ДТП", - сообщили в предприятии.

На место вызвана полиция.

Напомним, на мосту Патона в Киеве аварийно просело покрытие.