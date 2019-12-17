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На мосту Патона у Києві аварійно просіло покриття

На мосту Патона у Києві аварійно просіло покриття

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. Відсьогодні у Києві майже на тиждень обмежать рух мостом Патона через аварійне покриття. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Київавтодор.

“З 21:00 17 грудня до 6:00 23 грудня проведуть аварійно-відновлювальні роботи”, — сказано у повідомленні.

Так, на мосту ім. Патона виявлено аварійне просідання покриття. Аби зупинити руйнування плити автопроїзду на споруді проведуть аварійно-відновлювальні роботи.

Роботи виконуватимемо цілодобово. І за можливості відновимо рух усіма смугами раніше.

Під час робіт рух частково обмежено (крайня права смуга у напрямку лівого берега).

Нагадаємо, у новорічну ніч київський фунікулер працюватиме цілодобово.

Українські Національні Новини

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