На мосту Патона у Києві аварійно просіло покриття
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Відсьогодні у Києві майже на тиждень обмежать рух мостом Патона через аварійне покриття. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Київавтодор.
“З 21:00 17 грудня до 6:00 23 грудня проведуть аварійно-відновлювальні роботи”, — сказано у повідомленні.
Так, на мосту ім. Патона виявлено аварійне просідання покриття. Аби зупинити руйнування плити автопроїзду на споруді проведуть аварійно-відновлювальні роботи.
Роботи виконуватимемо цілодобово. І за можливості відновимо рух усіма смугами раніше.
Під час робіт рух частково обмежено (крайня права смуга у напрямку лівого берега).
Нагадаємо, у новорічну ніч київський фунікулер працюватиме цілодобово.