На мосту Патона в Киеве аварийно просело покрытие
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. С сегодняшнего дня в Киеве почти на неделю ограничат движение по мосту Патона из-за аварийного покрытия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевавтодора.
"С 21:00 17 декабря до 6:00 23 декабря проведут аварийно-восстановительные работы", - говорится в сообщении.
Так, на мосту им. Патона обнаружено аварийное проседание покрытия. Чтобы остановить разрушение плиты автопроезда на сооружении проведут аварийно-восстановительные работы.
Работы будут выполнять круглосуточно. И по возможности восстановят движение всеми полосами раньше.
Во время работ движение частично ограничено (крайняя правая полоса в направлении левого берега).
Напомним, в новогоднюю ночь киевский фуникулер будет работать круглосуточно.