ДТП спровокувала затримку трамваїв у столиці
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Вранці у середу, 18 грудня, через ДТП сталася затримка руху трамваїв №№8, 29 у напрямку станції метро "Позняки" у столиці. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Київпастрансу.
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"Затримується рух трамваїв №8, 29 по вулиці Ялтинська, 15 в напрямку станції метро "Позняки" з причини ДТП", - повідомили у підприємстві.
На місце викликано поліцію.
Нагадаємо, на мосту Патона у Києві аварійно просіло покриття.