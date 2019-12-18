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ДТП спровокувала затримку трамваїв у столиці

ДТП спровокувала затримку трамваїв у столиці

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Вранці у середу, 18 грудня, через ДТП сталася затримка руху трамваїв №№8, 29 у напрямку станції метро "Позняки" у столиці. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Київпастрансу.

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"Затримується рух трамваїв №8, 29 по вулиці Ялтинська, 15 в напрямку станції метро "Позняки" з причини ДТП", - повідомили у підприємстві.

На місце викликано поліцію.

Нагадаємо, на мосту Патона у Києві аварійно просіло покриття.

Українські Національні Новини

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