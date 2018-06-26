ДТП в Ровенской области: двое пострадавших находятся в реанимации
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. В результате ДТП, которое произошло на трассе Киев-Ковель, около Сарн, в реанимации находятся два человека. Об этом УНН сообщил главный врач Сарненской центральной районной больницы.
Так, в больнице находятся 7 пострадавших.
"Двое – в реанимации. Все остальные – в травматологическом отделении", – говорится в сообщении.
Напомним, из-за ДТП в Ровенской области погибли четыре человека, еще семерых пострадавших госпитализировали. По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины. Медицинское освидетельствование показало, что задержанный 20-летний водитель легковушки, который столкнулся с маршрутным такси сообщением "Киев-Ковель", в результате чего маршрутка столкнулась с грузовиком, был трезв.