ДТП на Рівненщині: двоє постраждалих перебувають в реанімації

Так, у лікарні перебувають 7 постраждалих.

"Двоє – у реанімації. Усі інші – у травматологічному відділенні", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, через ДТП у Рівненській області загинули чотири людини, ще сімох постраждалих госпіталізували. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 КК України. Медичне освідування показало, що затриманий 20-річний водій легковика, який допустив зіткнення із маршрутним таксі сполученням "Київ-Ковель", внаслідок чого маршрутка зіткнулася з вантажівкою, був тверезий.