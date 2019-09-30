ДТП с пьяным полицейским в Днепропетровской области: открыто уголовное производство
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. В Днепропетровской области полиция открыла уголовное производство по факту ДТП с участием сотрудника уголовного розыска полиции Днепропетровской области. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникаций областного ГУНП.
"Открыто уголовное производство по ст. 286 ч. 1 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами)", - рассказали в полиции.
Напомним, в Павлограде полицейский, находясь вне службы, на собственном автомобиле Volkswagen Golf не справился с управлением и совершил лобовое столкновение с автомобилем "Лада Калина".
В результате ДТП водитель и два пассажира автомобиля "Лада Калина", среди которых 62-летняя женщина, получили телесные повреждения. Они были доставлены в больницу.
Предварительно установлено, что полицейский имел признаки алкогольного опьянения.