ДТП із п'яним поліцейським на Дніпропетровщині: відкрито кримінальне провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. У Дніпропетровській області поліція відкрила кримінальне провадження за фактом ДТП за участі співробітника карного розшуку поліції Дніпропетровщини. Про це УНН повідомили у відділі комунікацій ГУНП у Дніпропетровській області.
"Відкрито кримінальне провадження за ст. 286 ч. 1 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами)", - розповіли у поліції.
Нагадаємо, у Павлограді поліцейський, перебуваючи поза службою, на власному автомобілі Volkswagen Golf не впорався з керуванням та скоїв лобове зіткнення з автомобілем “Лада Калина”.
Внаслідок ДТП водій та два пасажири автомобіля “Лада Калина”, серед яких 62-річна жінка, отримали тілесні ушкодження. Вони були доставлені до лікарні.
Попередньо встановлено, що поліцейський мав ознаки алкогольного сп’яніння.