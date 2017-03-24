ГосЧС от снарядов уже очищено треть Балаклеи
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Сейчас разминировано уже три из девяти секторов города Балаклея. Об этом сообщил первый заместитель председателя ГосЧС Олег Мельчуцкий на брифинге, передает УНН.
"Основная задача, которую мы выполняем в настоящее время, это проведение очистки территории города Балаклеи и близлежащих сел от взрывоопасных предметов. Город Балаклея разделено на девять секторов, из которых на сегодняшний день уже очищено от взрывоопасных предметов, а также 4 населенных пунктов сельских, которые прилегают к городу Балаклея ", - отметил О.Мельчуцкий.
Он напомнил, что в районе возникновения чрезвычайной ситуации сосредоточено группировки сил ГосЧС в количестве 390 человек личного состава и около 100 единиц техники.
Кроме того уже выполнено 146 заявок от местного населения.
Напомним, по данным ГосЧС, в 2:56 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов. Сейчас эвакуированы более 19 тыс. людей.
Город Балаклея был отключен от газоснабжения. Временно было приостановлено движение железнодорожного транспорта по станции Балаклея и организовано по резервной схеме. В прилегающих к месту происшествия районах было запрещено движение автомобильного транспорта.
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