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ГосЧС от снарядов уже очищено треть Балаклеи

ГосЧС от снарядов уже очищено треть Балаклеи

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 марта. УНН. Сейчас разминировано уже три из девяти секторов города Балаклея. Об этом сообщил первый заместитель председателя ГосЧС Олег Мельчуцкий на брифинге, передает УНН.

"Основная задача, которую мы выполняем в настоящее время, это проведение очистки территории города Балаклеи и близлежащих сел от взрывоопасных предметов. Город Балаклея разделено на девять секторов, из которых на сегодняшний день уже очищено от взрывоопасных предметов, а также 4 населенных пунктов сельских, которые прилегают к городу Балаклея ", - отметил О.Мельчуцкий.

Он напомнил, что в районе возникновения чрезвычайной ситуации сосредоточено группировки сил ГосЧС в количестве 390 человек личного состава и около 100 единиц техники.

Кроме того уже выполнено 146 заявок от местного населения.

Напомним, по данным ГосЧС, в 2:56 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов. Сейчас эвакуированы более 19 тыс. людей.

Город Балаклея был  отключен от газоснабжения. Временно было приостановлено движение железнодорожного транспорта по станции Балаклея и организовано по резервной схеме. В прилегающих к месту происшествия районах было запрещено движение автомобильного транспорта.

Украэрорух временно закрыл небо вблизи места ЧС на складе боеприпасов в Харьковской области .

По факту ЧП на складах боеприпасов открыто два уголовных производства.

В результате взрывов в Балаклее погибла женщина .

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