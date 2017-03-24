ДСНС: від снарядів вже очищено третину Балаклії
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Наразі розміновано вже три з дев'яти секторів міста Балаклія. Про це повідомив перший заступник голови ДСНС Олег Мельчуцький на брифінгу, передає УНН.
"Основне завдання, яке ми виконуємо на даний час, це проведення очищення території міста Балаклії та прилеглих сіл від вибухонебезпечних предметів. Місто Балаклія розділено на дев'ять секторів, із яких на сьогоднішній день вже очищено від вибухонебезпечних предметів, також 4 населених пунктів сільських, які прилеглі до міста Балаклія", - зазначив О.Мельчуцький.
Він нагадав, що в районі виникнення надзвичайної ситуації зосереджено угрупування сил ДСНС в кількості 390 чоловік особового складу та біля 100 одиниць техніки.
Крім того вже виконано 146 заявок від місцевого населення.
Нагадаємо, за даними ДСНС, о 2:56 23 березня надійшла інформація про те, що на території військового складу Міністерства оборони у місті Балаклія Харківської області виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів. Наразі евакуйовано більше 19 тис. Людей.
Місто Балаклія було відключено від газопостачання. Тимчасово було призупинено рух залізничного транспорту по станції Балаклія та організовано за резервною схемою. В прилеглих до місця події районах було заборонено рух автомобільного транспорту.
Украерорух тимчасово закрив небо поблизу місця НС на складі боєприпасів на Харківщині.
За фактом НС на складах боєприпасів відкрито два кримінальні провадження.
Внаслідок вибухів у Балаклії загинула жінка.