ГСЧС предупреждает о повышении уровня воды на Закарпатье

"26-27 ноября, в результате выпадения осадков, на реках Закарпатской области ожидаются повышение уровней воды на 0,3-1,0 м, в нижних течениях Латорицы и Боржавы на 1,0-2,0 м над текущими уровнями, без негативных последствий", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 26 ноября в Украине ожидается морозная погода.