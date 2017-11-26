ГСЧС предупреждает о повышении уровня воды на Закарпатье
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждает о повышении уровня воды на Закарпатье, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"26-27 ноября, в результате выпадения осадков, на реках Закарпатской области ожидаются повышение уровней воды на 0,3-1,0 м, в нижних течениях Латорицы и Боржавы на 1,0-2,0 м над текущими уровнями, без негативных последствий", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня, 26 ноября в Украине ожидается морозная погода.