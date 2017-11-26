ДСНС попереджує про підвищення рівня води на Закарпатті

“26-27 листопада, внаслідок випадіння опадів, на річках Закарпатської області очікуються підвищення рівнів води на 0,3-1,0 м, у нижніх течіях Латориці та Боржави на 1,0-2,0 м над поточними рівнями, без негативних наслідків”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 26 листопада в Україні очікується морозна погода.