ГосЧС предупредила о подъеме уровня воды в водоемах
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. В связи с оттепелью и ожидаемыми осадками 11-12 марта в водоемах Украины ожидается повышение уровня воды. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
В частности, повышение уровня воды ожидается в таких водоемах:
• на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.), Прута и Сирета (Ивано-Франковская, Черновицкая обл.) на 0,5-1,5 м;
• на левых притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая обл.) на 0,1-0,6 м;
• на участке Днестра Галич - Залещики на 0,5 - 1,0 м
• на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) на 0,3 - 1,0 м, местами возможен выход воды на заводь.
Ожидается дальнейшее ослабление ледовых явлений, местами ледоход. Возможно формирование заторов льда с резким колебанием уровней воды на горных притоках Днестра и на участке Днестра Залещики - верховья Днестровского водохранилища.
11-12 марта на р.Ворона возле г.Тисменица (Ивано-Франковская обл., Тысменицкий р-н.,) ожидается дальнейшее продолжение подъема уровня воды на 0,5-1,2 м над уровнем на 08 ч. 10 марта, выход воды на пойму с возможным превышением отметки начального затопления приречных зданий.
Напомним, сегодня в восточных, Черниговской и Сумской областях небольшой мокрый снег и дождь; на остальной территории без существенных осадков.