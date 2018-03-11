ГосЧС предупредила о подъеме уровня воды в водоемах

КИЕВ. 11 марта. УНН. В связи с оттепелью и ожидаемыми осадками 11-12 марта в водоемах Украины ожидается повышение уровня воды. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.