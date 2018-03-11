ДСНС попередила про підйом рівня води в водоймах
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. У зв'язку з відлигою та очікуваними опадами 11-12 березня у водоймах України очікується підвищення рівня води. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Зокрема, підвищення рівня води очікується в таких водоймиах:
• на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.), Прута та Сiрету (Iвано-Франкiвська, Чернівецька обл.) на 0,5-1,5 м;
• на лiвих притоках Днiстра (Тернопiльська, Хмельницька, Вiнницька обл.) на 0,1-0,6 м;
• на дiлянцi Днiстра Галич - Залiщики на 0,5 – 1,0 м
• на рiчках басейну Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська обл.) на 0,3 – 1,0 м, мiсцями можливий вихiд води на заплаву.
Очікується подальше послаблення льодових явищ, місцями льодохiд. Можливе формування заторів льоду з різким коливанням рівнів води на гiрських притоках Днiстра та на дiлянцi Днiстра Залiщики – верхів’я Днiстровського водосховища.
11-12 березня на р.Ворона бiля м.Тисмениця (Iвано-Франкiвська обл., Тисменицький р-н.,) очікується подальше продовження пiдйому рiвня води на 0,5-1,2 м над рівнем на 08 год. 10 березня, вихiд води на заплаву з можливим перевищенням вiдмiтки початкового затоплення прирiчкових будiвель.
Нагадаємо, сьогодні у східних, Чернігівській та Сумській областях невеликий мокрий сніг та дощ; на решті території без істотних опадів.