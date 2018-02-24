ГСЧС: до конца суток в ряде областей выпадет до 8 см снега
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. В субботу по состоянию на 11:00 идет снег в южных, западных, Кировоградской, Черкасской, Винницкой, Житомирской и Киевской областях. До конца суток здесь ожидается от 3 до 8 см снежного покрова. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, передает УНН.
"По состоянию на 11:00 снег выпадает в южных, западных, Кировоградской, Черкасской, Винницкой, Житомирской и Киевской областях. На этой территории осадки будут продолжаться до конца суток 24 февраля", - говорится в сообщении.
По данным ГСЧС, количество осадков в этих областях составит 1-6 мм (в Киеве - до 3 мм), высота снежного покрова вырастет на 3-8 см (в Киеве - на 3-5 см).
До 24 часов снег прекратится в Киевской (и в Киеве) и Черкасской областях, до 08:00 утра 25 февраля снег будет идти на Прикарпатье, Закарпатье и Одесской области.
Как сообщал УНН, в субботу 24 февраля на дорогах Украины ограничений в движении нет.