ГСЧС: до конца суток в ряде областей выпадет до 8 см снега

"По состоянию на 11:00 снег выпадает в южных, западных, Кировоградской, Черкасской, Винницкой, Житомирской и Киевской областях. На этой территории осадки будут продолжаться до конца суток 24 февраля", - говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, количество осадков в этих областях составит 1-6 мм (в Киеве - до 3 мм), высота снежного покрова вырастет на 3-8 см (в Киеве - на 3-5 см).

До 24 часов снег прекратится в Киевской (и в Киеве) и Черкасской областях, до 08:00 утра 25 февраля снег будет идти на Прикарпатье, Закарпатье и Одесской области.

Как сообщал УНН, в субботу 24 февраля на дорогах Украины ограничений в движении нет.