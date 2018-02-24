ДСНС: до кінця доби в низці областей випаде до 8 см снігу
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. У суботу станом на 11:00 йде сніг у південних, західних, Кіровоградській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській та Київській областях. До кінця доби тут очікується від 3 до 8 см снігового покриву. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України, передає УНН.
“Станом на 11:00 сніг випадає у південних, західних, Кіровоградській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській та Київській областях. На цій території опади триватимуть до кінця доби 24 лютого”, — йдеться у повідомленні.
За даними ДСНС, кількість опадів у цих областях становитиме 1-6 мм (у Києві — до 3 мм), висота снігового покриву зросте на 3-8 см (у Києві — на 3-5 см).
До 24 години сніг припиниться у Київській (і в Києві) та Черкаській областях, до 08:00 ранку 25 лютого сніг йтиме на Прикарпатті, Закарпатті та Одещині.
Як повідомляв УНН, у суботу 24 лютого на дорогах України обмежень у русі немає.