Второй футболист сборной Украины пробился в плей-офф Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка в составе гельзенкирхенского “Шальке” провел поединок пятого тура группового раунда Лиги чемпионов в гостях против “Порту”, сообщает УНН.
Коноплянка вышел в стартовом составе “кобальтовых” провел полный поединок на поле, но не отметился результативными действиями. Причем его коллектив потерпел поражение 1:3. Португальцев на 52, 55 и 90 + 4 минуте отмечались Милитао, Корона и Марега. Немцев на 89 минуте отличился Бенталеб с пенальти.
Примечательно, что благодаря победе “Локомотива” над “Галатасараем” (2:0) в другой игре квартета D, “Шальке” с 8 пунктами стал недосягаемым именно для этих двух коллективов в которых по 4 набранные очки, гарантировав себе проход в следующий раунд соревнований .
Отметим, что “Порту” с первого места вышел в 1/8 финала, ведь оторвался от немцев на 5 очков.
Как сообщал УНН, ранее Александр Зинченко в составе “Манчестер Сити” вышел в плей-офф Лиги чемпионов.