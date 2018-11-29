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Второй футболист сборной Украины пробился в плей-офф Лиги чемпионов

Второй футболист сборной Украины пробился в плей-офф Лиги чемпионов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 ноября. УНН. Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка в составе гельзенкирхенского “Шальке” провел поединок пятого тура группового раунда Лиги чемпионов в гостях против “Порту”, сообщает УНН.

Коноплянка вышел в стартовом составе “кобальтовых” провел полный поединок на поле, но не отметился результативными действиями. Причем его коллектив потерпел поражение 1:3. Португальцев на 52, 55 и 90 + 4 минуте отмечались Милитао, Корона и Марега. Немцев на 89 минуте отличился Бенталеб с пенальти.

Примечательно, что благодаря победе “Локомотива” над “Галатасараем” (2:0) в другой игре квартета D, “Шальке” с 8 пунктами стал недосягаемым именно для этих двух коллективов в которых по 4 набранные очки, гарантировав себе проход в следующий раунд соревнований .

Отметим, что “Порту” с первого места вышел в 1/8 финала, ведь оторвался от немцев на 5 очков.

Как сообщал УНН, ранее Александр Зинченко в составе “Манчестер Сити” вышел в плей-офф Лиги чемпионов.

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