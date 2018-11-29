Другий футболіст збірної України пробився у плей-оф Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Півзахисник збірної України Євген Коноплянка у складі гельзенкірхенського “Шальке” провів поєдинок п’ятого туру групового раунду Ліги чемпіонів в гостях проти “Порту”, повідомляє УНН.
Коноплянка вийшов у стартовому складі “кобальтових” провів повний поєдинок на полі, але не відзначився результативними діями. Причому його колектив зазнав поразки 1:3. За португальців на 52, 55, і 90 + 4 хвилині відзначалися Мілітао, Корона і Марега. За німців на 89 хвилині відзначився Бенталеб з пенальті.
Примітно, що завдяки перемозі “Локомотива” над “Галатасараєм” (2:0) в іншій грі квартету D, “Шальке” з 8 пунктами став недосяжним саме для цих двох колективів у яких по 4 набрані очки, гарантувавши собі прохід до наступного раунду змагань.
Зазначимо, що “Порту” з першого місця вийшов до 1/8 фіналу, адже відірвався від німців на 5 очок.
Як повідомляв УНН, раніше Олександр Зінченко у складі “Манчестер Сіті” вийшов до плей-оф Ліги чемпіонів.