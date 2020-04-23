Второй футболист сборной Украины может пополнить ряды "Вест Хэма"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Лондонский "Вест Хэм" рассматривает вариант трансфера полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского, информирует УНН со ссылкой на "Sportal.it".
“Молотобойцы” желают усилить центр поля кандидатурой 26-летнего Малиновского. Он может стать одноклубником Андрея Ярмоленко.
Также хавбека хочет видеть в своих рядах итальянский “Фиорентино”. В случае неудачи с трансфером украинца, “фиалки” будут бороться с “Интером” за переход Наингголана, ныне выступающего в “Кальяри”.
Заметим, что Малиновский провел 31 матч в нынешней кампании и забил пять раз при 3-х ассист.