Другий футболіст збірної України може поповнити ряди "Вест Хему"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Лондонський "Вест Хем" розглядає варіант трансферу із півзахисника збірної України Руслана Маліновського, інформує УНН з посиланням на "Sportal.it".
"Молотобійці" бажають підсилити центр поля кандидатурою 26-річного Маліновського. Він може стати одноклубником Андрія Ярмоленка.
Також хавбека хоче бачити в своїх рядах італійська "Фіорентина". У випадку невдачі з трансфером українця, "фіалки" будуть боротися з "Інтером" про перехід Раджі Наінгголана, який нині виступає в "Кальярі".
Зауважимо, що Маліновський провів 31 матч в нинішній кампанії та забив п'ять разів при 3-х асистах.