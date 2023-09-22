Второе судно покинуло порт в Одесской области после загрузки зерна

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"Судно Aroyat (флаг Палау) вышло из порта Черноморск после погрузки 17,6 тыс. украинской пшеницы для Египта. Это второй балкер, зашедший в порт Черноморск по временному коридору для гражданского судоходства. Первым был Resilient Africa с 3 тыс. тонн пшеницы для Азии", - сообщил Кубраков в соцсети X.

Он добавил, что экипаж Aroyat – граждане Египта, Турции, Азербайджана, Бельгии и Албании.

Напомним,

21 сентября грузовое судно Resilient Africa прибыло в турецкий пролив Босфор, став первым судном, загруженным зерном из Украины, которое войдет в Черное море и выйдет из него по временному коридору.

Судно AROYAT (флаг Палау) покинуло порт Черноморск после погрузки 17,6К украинской пшеницы для Египта.



Это второй балкер, зашедший в порт Черноморск по временному коридору для гражданского судоходства. Первым был RESILIENT AFRICA с 3К пшеницы для Азии.



Экипаж… pic.twitter.com/Ot8mmQvMlN