Друге судно покинуло порт на Одещині після завантаження зерна

Цитата

"Судно Aroyat (прапор Палау) вийшло із порту Чорноморськ після навантаження 17,6 тис. української пшениці для Єгипту. Це другий балкер, що зайшов до порту Чорноморськ тимчасовим коридором для цивільного судноплавства. Першим був Resilient Africa із 3 тис. тонн пшениці для Азії", - повідомив Кубраков у соцмережі X.

Він додав, що екіпаж Aroyat – громадяни Єгипту, Туреччини, Азербайджану, Бельгії та Албанії.

Нагадаємо

21 вересня вантажне судно Resilient Africa прибуло до турецької протоки Босфор, ставши першим судном, завантаженим зерном з України, яке увійде до Чорного моря і вийде з нього тимчасовим коридором.

The vessel AROYAT (flag Palau) left the port Chornomorsk after loading 17,6K Ukrainian wheat for Egypt.



This is the second bulker entered the port of Chornomorsk using temporary corridor for civil shipping. The first was RESILIENT AFRICA with 3K wheat for Asia.



The crew of… pic.twitter.com/Ot8mmQvMlN

— Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) September 22, 2023