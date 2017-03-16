Вторая ракетка мира Н.Джокович выбыл из турнира "BNP Paribas Open"

Н.Джокович за 1 час и 51 минуты проведенные на корте в двух сетах уступил 16-й ракетке мира 21-летнему австралийцу Нику Киргиосу - 4: 6, 6: 7 (3).

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"Моя победная серия в Индиан-Уэллсе была удивительной. Я горжусь ею, но рано или поздно она должна была закончиться. Ник снова, как и в Акапулько несколько недель назад, подавал просто великолепно. У меня не получалось хорошо принимать мяч на его первой и второй подачах. Это и стало решающим. Он играл в своем стиле, агрессивно и мощно подавал как первым, так и вторым мячом. Сложно было ему противостоять в такой ситуации ", - отметил второй номер мирового рейтинга АТР.

Примечательно, что австралиец выполнил 14 подач навылет, зато у серба только 3.

Стоит отметить, что Н.Джокович является действующим чемпионом Индиан-Уэллс и имел к противостоянию с Н.Киргиосом победную серию на данном турнире, которая состояла из 19 поединков.

Добавим, что в нынешнем сезоне Н.Джокович уже проигрывал Н.Киргиосу на турнире в Акапулько.