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Друга ракетка світу Н.Джокович вибув з турніру "BNP Paribas Open"

Друга ракетка світу Н.Джокович вибув з турніру "BNP Paribas Open"

Київ • УНН

 • 8194 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Друга ракетка світу серб Новак Джокович не зумів подолати бар'єр 1/8 фіналу престижних змагань АТР-1000 "BNP Paribas Open", що проходить в Індіан-Веллс (США), передає УНН з посиланням на сайт змагань.

Н.Джокович за 1 годину та 51 хвилини проведені на корті в двох сетах поступився 16-й ракетці світу 21-річному австралійцеві Ніку Кіргіосу – 4:6, 6:7 (3).

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"Моя переможна серія в Індіан-Веллсі була дивовижною. Я пишаюся нею, але рано чи пізно вона повинна була закінчитися. Нік знову, як і в Акапулько кілька тижнів тому, подавав просто прекрасно. У мене не виходило добре приймати м'яч на його першій та другій подачах. Це і стало вирішальним. Він грав в своєму стилі, агресивно і потужно подавав як першим, так і другим м'ячем. Складно було йому протистояти в такій ситуації", - зауважив другий номер світового рейтингу АТР.

Примітно, що австралієць виконав 14 подач навиліт, натомість у серба лише 3.

Варто відзначити, що Н.Джокович є чинним чемпіоном Індіан-Веллс і мав до протистояння з Н.Кіргіосом переможну серію на даному турнірі, яка складалася з 19 поєдинків.

Додамо, що в нинішньому сезоні Н.Джокович вже програвав Н.Кіргіосу на турнірі в Акапулько.

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