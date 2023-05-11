«Друг соврал»: обвиняемый во взяточничестве чиновник ЕС эмоционально отрицает обвинения

Цитата

«Мы все когда-то были разочарованы другом, который нам солгал, но, к счастью, немногим приходится платить за эту ложь несколькими месяцами тюрьме», — сказал Тарабелла.

Детали

Он отметил, что показания Панцери были единственным основанием, благодаря которому прокуроры могли связать его с делом.

Тарабелла повторил свои утверждения, что он невиновен, прежде чем разгневаться на бывшего коллегу Панцери, который договорился рассказать все бельгийским прокурорам в обмен на более мягкий приговор для себя.

Тарабелла заметил, что он был потрясен, когда Панцери, возглавлявший неправительственную организацию, был задержан по обвинению во взяточничестве, и сказал, что он был «старым другом», который разделял его страсть к итальянскому футболу.

Справочно

Скандал "Qatargate" вспыхнул в декабре, когда бельгийские следователи арестовали четырех подозреваемых и изъяли более 1,5 миллиона евро наличными.

Тарабелла обратился к журналистам в офисе своего адвоката в Льеже на следующий день после того, как его выпустили из-под домашнего ареста и сняли электронный браслет.

Ему предъявили обвинения в разветвленном бельгийском расследовании вероятного подкупа со стороны Катара и Марокко для получения влияния в Европейском парламенте.

Тарабеллу задержали в феврале и продержали в тюрьме в течение двух месяцев, прежде чем его отпустили по месту жительства. Он остается под официальным арестом и находится под надзором суда.

По данным бельгийской прессы, Панцери сказал следователям, что заплатил Тарабелли «от 120 000 до 140 000 евро» за его помощь в вопросах, связанных с Катаром.

Все другие подозреваемые в расследовании также были освобождены из тюрьмы, а Панцери и греческий евродепутат Ева Кайли все еще остаются под домашним арестом.

Катар, и Марокко отрицают любую причастность к противоправным действиям, как и Кайли и Тарабелла.