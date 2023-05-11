«Друг соврал»: обвиняемый во взяточничестве чиновник ЕС эмоционально отрицает обвинения
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Бельгийский член парламента ЕС Марк Тарабелла раскритиковал своего «приятеля» итальянского экс-депутата Европарламента Пера Антонио Панцери за его причастность к обвинениям. Чиновник выражал свою позицию эмоционально и настаивал на своей невиновности в громком взяточническом скандале, сообщает AFP, передает УНН.
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«Мы все когда-то были разочарованы другом, который нам солгал, но, к счастью, немногим приходится платить за эту ложь несколькими месяцами тюрьме», — сказал Тарабелла.
Детали
Он отметил, что показания Панцери были единственным основанием, благодаря которому прокуроры могли связать его с делом.
Тарабелла повторил свои утверждения, что он невиновен, прежде чем разгневаться на бывшего коллегу Панцери, который договорился рассказать все бельгийским прокурорам в обмен на более мягкий приговор для себя.
Тарабелла заметил, что он был потрясен, когда Панцери, возглавлявший неправительственную организацию, был задержан по обвинению во взяточничестве, и сказал, что он был «старым другом», который разделял его страсть к итальянскому футболу.
Справочно
Скандал "Qatargate" вспыхнул в декабре, когда бельгийские следователи арестовали четырех подозреваемых и изъяли более 1,5 миллиона евро наличными.
Тарабелла обратился к журналистам в офисе своего адвоката в Льеже на следующий день после того, как его выпустили из-под домашнего ареста и сняли электронный браслет.
Ему предъявили обвинения в разветвленном бельгийском расследовании вероятного подкупа со стороны Катара и Марокко для получения влияния в Европейском парламенте.
Тарабеллу задержали в феврале и продержали в тюрьме в течение двух месяцев, прежде чем его отпустили по месту жительства. Он остается под официальным арестом и находится под надзором суда.
По данным бельгийской прессы, Панцери сказал следователям, что заплатил Тарабелли «от 120 000 до 140 000 евро» за его помощь в вопросах, связанных с Катаром.
Все другие подозреваемые в расследовании также были освобождены из тюрьмы, а Панцери и греческий евродепутат Ева Кайли все еще остаются под домашним арестом.
Катар, и Марокко отрицают любую причастность к противоправным действиям, как и Кайли и Тарабелла.