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«Друг збрехав»: обвинувачений у хабарництві чиновник ЄС емоційно заперечив звинувачення

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 травня. УНН. Бельгійський член парламенту ЄС Марк Тарабелла розкритикував свого «приятеля» італійського ексдепутата Європарламенту П’єра Антоніо Панцері за його причетність до звинувачень. Чиновник висловив власну позицію емоційно та наполягав на своїй невинуватості у гучному хабарницькому скандалі, повідомляє AFP, передає УНН

Цитата

«Ми всі колись були розчаровані другом, який нам збрехав, але, на щастя, небагатьом доводиться платити за цю брехню кількома місяцями в’язниці», — сказав Тарабелла, зачитуючи готову заяву.

Деталі 

Він зазначив, що свідчення Панцері були єдиною підставою, завдяки якій прокурори могли пов’язати його зі справою.

Тарабелла повторив свої твердження, що він невинний, перш ніж розгніватись на Панцері, який домовився розкрити всі деталі бельгійським прокурорам в обмін на більш м’який вирок для себе.

Тарабелла зауважив, що він був приголомшений, коли Панцері, який очолював неурядову організацію, був затриманий за звинуваченнями у хабарництві, і сказав, що він був «старим другом», який поділяв його пристрасть до італійського футболу.

Довідково 

Скандал з назвою «Qatargate» спалахнув у грудні, коли бельгійські поліціянти заарештували чотирьох підозрюваних і вилучили понад 1,5 мільйона євро готівкою.

Тарабелла звернувся до журналістів в офісі свого адвоката в Льєжі на наступний день після того, як його випустили з-під домашнього арешту та зняли електронний браслет.

Йому висунули звинувачення у розгалуженому бельгійському розслідуванні ймовірного підкупу з боку Катару та Марокко для отримання впливу в Європейському парламенті.

Тарабеллу затримали в лютому і протримали у в'язниці протягом двох місяців, перш ніж його відпустили за місцем проживання. Він залишається під офіційним арештом і перебуває під наглядом суду.

За даними бельгійської преси, Панцері сказав слідчим, що заплатив Тарабеллі «від 120 000 до 140 000 євро» за його допомогу в питаннях, пов’язаних з Катаром.

Усі інші підозрювані у розслідуванні також були звільнені з в’язниці, а Панцері та грецька євродепутка Єва Кайлі все ще залишаються під домашнім арештом.

Катар, і Марокко заперечують будь-яку причетність до протиправних дій, як і Кайлі та Тарабелла.

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