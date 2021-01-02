Дроном хотел передать наркотики в Лукьяновское СИЗО: мужчина пойдет под суд

"Во время патрулирования территории вблизи СИЗО на улице Дегтяревской правоохранители заметили подозрительного мужчину. Полицейские остановили его и во время проверки обнаружили квадрокоптер и вещества, похожие на наркотические", - сообщили в полиции.

Правоохранители отметили, что во время досудебного расследования правонарушитель находился под стражей.

Как рассказала следователь Шевченковского управления полиции Екатерина Охремчук, сотрудники следственно-оперативной группы у 32-летнего уроженца Киевской области изъяли дрон, мобильный телефон, более 40 пакетов с вероятно наркотическим веществом и несколько блистеров с таблетками.

"Согласно заключению эксперта, изъятое является особо опасными наркотическими средствами и психотропными веществами - каннабис и 4-метилметкатинон. Мы расследовали уголовное производство по части третьей статьи 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов - ред.) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, под процессуальным руководством местной прокуратуры № 10 сообщили правонарушителю о подозрении в совершении преступления. Шевченковский районный суд столицы избрал ему меру пресечения - содержание под стражей", - отметила Охремчук.

В полиции отметили, что уже завершено досудебное расследование и материалы уголовного производства вместе с обвинительным актом направили в суд. Злоумышленнику, ранее неоднократно судимому за совершение кражи, мошенничества, незаконное завладение автотранспортом и наркопреступления, грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в октябре в Николаеве арестовали сотрудника СИЗО, который систематически снабжал заключенным наркотики.