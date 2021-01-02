Дроном хотів передати наркотики до Лук'янівського СІЗО: чоловік піде під суд

“Під час патрулювання території поблизу слідчого ізолятора на вулиці Дегтярівській правоохоронці помітили підозрілого чоловіка. Поліцейські зупинили його та під час перевірки виявили квадрокоптер та речовини, схожі на наркотичні” — повідомили в поліції.

Правоохоронці зазначили, що під час досудового розслідування правопорушник перебував під вартою.

Як розповіла слідча Шевченківського управління поліції Катерина Охремчук, працівники слідчо-оперативної групи у 32-річного уродженця Київської області вилучили дрон, мобільний телефон, більше 40 пакетів із ймовірно наркотичною речовиною та кілька блістерів із таблетками.

“Згідно з висновком експерта, вилучене є особливо небезпечними наркотичними засобами та психотропними речовинами — канабіс та 4-метилметкатинон. Ми розслідували кримінальне провадження за частиною третьою статті 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів — ред.) Кримінального кодексу України. Крім того, за процесуального керівництва місцевої прокуратури № 10 повідомили правопорушнику про підозру у скоєнні злочину. Шевченківський районний суд столиці обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою” — зазначила Охремчук.

У поліції зазначили, що наразі завершено досудове розслідування та матеріали кримінального провадження разом із обвинувальним актом скерували до суду. Зловмиснику, раніше неодноразово судимому за скоєння крадіжки, шахрайства, незаконне заволодіння автотранспортом та наркозлочини, загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в жовтні у Миколаєві заарештували співробітника СІЗО, який систематично постачав в’язням наркотики.