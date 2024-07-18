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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Дроны СБУ ночью атаковали российскую базу береговой охраны в Крыму - источники

Дроны СБУ ночью атаковали российскую базу береговой охраны в Крыму - источники

Киев  •  УНН

18 июля 2024, 10:53  •  15781 просмотра

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Морские и воздушные дроны СБУ ночью атаковали российскую базу на озере Донузлав в оккупированном Крыму. Повреждены штаб, склад боеприпасов, электроподстанция и другие объекты.

Морские и воздушные дроны СБУ минувшей ночью поразили российскую базу береговой охраны на озере Донузлав во временно оккупированном Крыму. В результате атаки была выведена из строя электроподстанция. Также поражены, в частности, штаб с пунктом управления врага и склад боеприпасов и техники. СБУ отработала совместно с ВМС ВСУ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на свои источники.

Прошлой ночью оккупационные военно-морские силы рф проводили учения по защите акватории озера Донузлав в Крыму. Благодаря дронам СБУ эти учения стали провалом, потому что россияне не смогли защитить даже свою базу, не говоря уже об акватории озера

- сообщил источник УНН.

Как сообщается, в результате комбинированной атаки морских и воздушных дронов по базе береговой охраны рф были поражены и выведены из строя:

- штаб с пунктом управления;

- склад боеприпасов и техники;

- электроподстанция;

- технические сооружения;

- огневые позиции врага.

"Это - еще одно напоминание врагу, что украинский Крым превращается для россиян в ловушку, в которой их будут систематически уничтожать. Потому что, как говорил Председатель СБУ Василий Малюк, "смерть - это единственная перспектива, которую мы можем предложить оккупантам", - сообщил информированный источник УНН.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Крыму в районе озера Донузлав, где сегодня ночью раздавались взрывы, зафиксировано пожара, есть последствия взрывов в Мирном.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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